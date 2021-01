Veröffentlicht am 28. Januar 2021 von wwa

KREIS NEUWIED – Keine Abfuhrverlegung in der Karnevalswoche – Mülltonnen werden am gewohnten Abfuhrtag geleert

Die Abfallwirtschaft Neuwied bittet um Beachtung: Entgegen der Angaben im Abfuhrkalender findet in der Karnevalswoche vom 15. Februar (Rosenmontag) bis 19. Februar keine Abfuhrverlegung statt. Alle Tonne werden an den gewohnten Wochentagen von Montag bis Freitag geleert.

Grund ist, dass die Karnevalsumzüge coronabedingt ausfallen und damit eine Verlegung der Tonnenabfuhr unnötig wird. Die Abfuhr von Sperrmüll, Elektroschrott, Grünabfall und Schadstoffen bleibt aus organisatorischen Gründen hingegen auf den veröffentlichten Terminen. Damit behalten bereits mitgeteilte Abholbestätigungen ihre Gültigkeit. Nutzer der MüllweckerApp erhalten ein automatisches Update und werden rechtzeitig an die bevorstehende Abfuhr erinnert. Der persönliche Abfuhrkalender auf der Webseite der Abfallwirtschaft kann aus technischen Gründen nicht angepasst werden. Daher werden alle Nutzer des gedruckten und des persönlichen Abfuhrkalenders gebeten, die Tonnen entgegen des dort hinterlegten Datums auch in der Karnevalswoche am gewohnten Abfuhrtag herauszustellen.

Immer auf dem aktuellen Stand sind Sie mit der kostenlosen MüllweckerApp. Diese beinhaltet auch eine einstellbare Erinnerungsfunktion und kann unter https://www.abfall-nr.de/app.htm heruntergeladen werden. Sie wird bereits von rd. 20.000 Haushalten und Gewerbebetrieben genutzt.