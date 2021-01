Veröffentlicht am 27. Januar 2021 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Mudersbach

Am Montagvormittag, 25. Januar 2021, gegen 10:45 Uhr wollte ein 30jähriger Pkw-Fahrer in eine Parktasche auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in Mudersbach Ortsteil Niederschelderhütte einparken. Dabei touchierte er den abgestellten Pkw eines 72jährigen Mannes. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit insgesamt circa 1.200 Euro. Der 30jährige verließ jedoch die Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststelllungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen. Er konnte im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme ermittelt werden. Quelle: Polizei