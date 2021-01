Veröffentlicht am 27. Januar 2021 von wwa

ELKENROTH – Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn in Elkenroth

Am Dienstagmorgen, 26. Januar 2021, gegen 06:50 Uhr befuhr ein 18jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw die Betzdorfer Straße von Elkenroth in Richtung Kausen. Beim Abbiegen in die „Bruchstraße“ kam das Fahrzeug auf schneebedeckter, winterglatter Fahrbahn nach links ab und kollidierte mit einer Hinweistafel. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei