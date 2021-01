Veröffentlicht am 27. Januar 2021 von wwa

DAADEN – Fahrt endete auf der L 285 am Fahrbahnteiler

Am Dienstagmorgen, 26. Januar 2021, gegen 06:00 Uhr befuhr ein 26jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße 285 aus Friedewald kommend in Richtung Daaden. An der Einmündung „Im Kirdorf“ beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Auf schneebedeckter Fahrbahn kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Fahrbahnteiler. Dabei wurde ein Verkehrszeichen und der Pkw beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. Quelle: Polizei