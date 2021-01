Veröffentlicht am 27. Januar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich Linz am Rhein

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion in Linz ereigneten sich am Montag, 25. Januar 2021, insgesamt drei Verkehrsunfälle, die auf die schneebedeckten Straßenverhältnisse zurückzuführen sind.

Gegen 07.58 Uhr rutschte ein Linienbus auf der K 25 zwischen Hallerbach und Vettelschoß auf der schneebedeckten Fahrbahn in einer Rechtskurve in einen entgegenkommenden Lkw. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die beiden Fahrzeuge hatten sich so verkeilt, dass sie von einer Spezialfirma auseinandergezogen und geborgen werden mussten.

Um 09:42 Uhr befuhr ein 21jähriger Pkw-Fahrer aus Remagen die L 257 zwischen Bad Hönningen und Weißfeld. In einer Kurve kam er ins Schleudern und rutschte von der Fahrbahn weg in den Grünstreifen. Hierbei wurde der Pkw beschädigt.

Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 27jährige Pkw Fahrerin aus Linz zu einem Altkleider-Container im Ortsteil Ronigerhof in Linz. Auf der schneebedeckten Zufahrt verlor ihr Fahrzeug an Haftung und der Pkw rutschte rückwärts gegen einen Container. Es entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei