WESTERWALD – Erfolgreiches Qualitätsmanagement: Naturpark Rhein-Westerwald erhält Auszeichnung als „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“

Der Naturpark Rhein-Westerwald wurde am 17. November 2020 im Rahmen der „Qualitätsoffensive Naturparke“ während der Online-Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Naturparke e.V. (VDN) als „Partner Qualitätsoffensive Naturparke“ ausgezeichnet. Der Naturpark hat sich erstmals an dem umfangreichen Evaluierungsprozess beteiligt.

Die an der Qualitätsoffensive Naturparke teilnehmenden Naturparke beantworten mehr als 100 Fragen zu ihrer Arbeit im Bereich „Management und Organisation“ sowie in den vier Handlungsfeldern „Naturschutz und Landschaftspflege“, „Erholung und nachhaltiger Tourismus“, „Bildung und Kommunikation“ sowie „Nachhaltige Regionalentwicklung“. Jeder teilnehmende Naturpark wurde im Anschluss von einem so genannten „Qualitäts-Scout“ bereist, evaluiert und beraten. ­­­­

Im Bericht über die Evaluierung wurde von der Scoutin besonders das neue Kooperationsprojekt mit der Wirtschaftsförderung Neuwied „Naturgenussgastgeber“ hervorgehoben. Zudem wurde das Engagement im Bereich der Umweltbildung besonders erwähnt. Der Ausbau an verschiedenen Umweltbildungsangeboten wurde in den letzten Jahren fokussiert und wird auch künftig einen hohen Stellenwert bei der Naturparkarbeit haben.

Geschäftsführerin Irmgard Schröer freut sich über die erstmalige Teilnahme des Naturparks Rhein-Westerwald und betont: „Durch die Evaluierung haben wir viele Tipps bekommen, wie wir unsere Naturparkarbeit künftig noch erfolgreicher und präsenter gestalten können. Durch den Austausch mit der Scoutin und anderen Naturparken bekommt man zudem immer wieder Anregungen für interessante Projekte.“

Die Auszeichnung ist für fünf Jahre gültig. Danach müssen sich die Naturparke erneut in dem Evaluationsverfahren qualifizieren.

Die „Qualitätsoffensive Naturparke“ hat der VDN mit Unterstützung des Bundesamtes für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums entwickelt und im „Jahr der Naturparke“ 2006 gestartet. Sie unterstützt die Naturparke in ihren Handlungsfeldern Naturschutz, nachhaltiger Tourismus, Umweltbildung, nachhaltige Regionalentwicklung sowie Management. Eine ständig steigende Qualität der Arbeit und Angebote der Naturparke ist ebenso das Ziel wie eine bessere Unterstützung ihrer Arbeit in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.

