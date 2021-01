Veröffentlicht am 29. Januar 2021 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Gottesdienstübertragung im Live-Stream

Seit dem 06. Dezember 2020 ist es möglich unter der Internetadresse: www.youtube.com/channel/UCDZ1gYb4LY5wINdjqkhZ3aQ via Live-Stream am Sonntagsgottesdienst in der Pfarrei St. Elisabeth Birken-Honigsessen teilzunehmen. Um 10.30 Uhr beginnt die heilige Messe. Die öffentliche Übertragung soll, so der Gedanke des Ortsausschuss, nach Möglichkeit so lange aufrecht erhalten bleiben, wie der Besuch eines Gottesdienstes nur unter Beachtung der jeweiligen Corona-Hygiene-Verordnung möglich ist.