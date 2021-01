Veröffentlicht am 26. Januar 2021 von wwa

DICKENDORF – Lkw verunfallt auf winterglatter K 144

Am Dienstagmorgen, 26. Januar 2021, gegen 03:50 Uhr befuhr ein Lkw Mercedes die Kreisstraße 144 von Elkenroth kommend in Richtung Dickendorf. Im Bereich der Waldstraße kam der 54jährige Lkw-Fahrer mit seinem Gefährt vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen. Von der Fahrbahn abkommend, prallte er zunächst gegen eine Gartenmauer und anschließend gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro. Quelle: Polizei