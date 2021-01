CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Vier neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 26. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 91jähriger Mann in der VG Betzdorf-Gebhardshain gestorben – Vier Neuinfektionen am Dienstag

Am Dienstag, 26. Januar, um 14 Uhr, ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Kreis Altenkirchen erneut einstellig, zudem gibt es einen weiteren Todesfall: In der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain ist ein 91jähriger Mann verstorben. Gegenüber Montag gibt es vier neue Infektionen mit dem Coronavirus. Insgesamt sind bislang 2.090 Menschen im Kreis positiv auf eine Infektion getestet worden, 1.896 sind geheilt. Aktuell infiziert sind nun kreisweit 147 Personen, stationär behandelt werden 18. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis hat das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz für Dienstag einen Wert von 50,5 berechnet, für das Land 97,4.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.090

Steigerung zum 25. Januar: +4

Aktuell Infizierte: 147

Geheilte: 1.896

Verstorbene: 47/+1

in stationärer Behandlung: 18

7-Tage-Inzidenz: 50,5

Im Impfzentrum Wissen geimpft: 1.990

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 736/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 397/+1

Daaden-Herdorf: 254

Hamm: 157

Kirchen: 336/+1

Wissen: 210/+1