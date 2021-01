Veröffentlicht am 26. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Reifendiebstahl in der Von-Kuhl-Straße

In der Zeit zwischen Samstag, 23. und Montag, 25. Januar 2021, waren Reifendiebe auf dem Gelände eines Autohandels in Koblenz unterwegs. Sie stahlen zwei Komplettsätze Reifen, die an Pkw der Marke Nissan montiert waren. Die Pkw wurden angehoben und auf Steinen abgesetzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 6.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911. Quelle: Polizei