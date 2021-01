Veröffentlicht am 29. Januar 2021 von wwa

MAINZ – CDU-Landtagsabgeordnete Anke Beilstein stellt Pläne für zukunftsorientierte Schulen vor – Bildungspolitische Sprecherin am Montag im Livestream mit Michael Wäschenbach

Die Corona-Pandemie hat es deutlich offenbart. Unsere Schulen sind in weiten Teilen nur unzureichend auf die neuen Herausforderungen eingestellt. Insbesondere die Digitalisierung hinkt weit hinter den Versprechen der Landesregierung zurück, die Folgen davon sind noch nicht absehbar. Zur aktuellen Lage, aber auch mit Blick auf die Zukunft, auf neue schulische Konzepte und nachhaltige Sicherstellung der Bildung in den heimischen Schulen werden am Montag, dem 01. Februar die Bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Anke Beilstein und der wissenschaftliche Mitarbeiter Jens Münster, in einem Videolivestream Rede und Antwort stehen. „Ich kann es kaum mit ansehen, wie unsere Schüler und Lehrer derzeit mit ihren Problemen allein gelassen werden“, sagt der heimische CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach, der gemeinsam mit Dr. Matthias Reuber, dem Landtagskandidaten aus dem Wahlkreis 2, die Diplom-Verwaltungswirtin aus Ernst an der Mosel für die Veranstaltung gewinnen konnte. „Wir brauchen dringend einen funktionierenden Plan. Ich kenne Frau Beilstein jetzt seit einigen Jahren, und ich bin mir sicher, dass ihre gemeinsam mit Herrn Münster erstellten und sehr durchdachten und zukunftsweisenden Konzepte dazu geeignet sind, gerade auch unsere Schulen in allen Bereichen fit zu machen für die Zukunft“, so Wäschenbach.

Die Videokonferenz wird stattfinden am Montag, dem 01. Februar 2021, ab 18.00 Uhr, Diskussionsbeiträge sind ausdrücklich erwünscht. Interessierte Bürger können sich unter www.miwae21.de anmelden, ein Zugangscode wird dann rechtzeitig zugesandt.