HERDORF – Pkw fährt bei schneeglatter Fahrbahn in ein Waldstück

Am Sonntagvormittag, 24. Januar 2021, gegen 10:30 Uhr befuhr ein 32jähriger Fahrer mit seinem Seat die Kreisstraße 101 aus Kirchen kommend in Richtung Herdorf. Im Verlauf der Waldstrecke, oberhalb der Ortslage Dermbach, kam der Pkw vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen. In einer Linkskurve kam er von der Straße ab und blieb schließlich in einem Gestrüpp stehen. Der Fahrer blieb unverletzt; am Pkw entstand Sachschaden von circa 1.500 Euro. Quelle: Polizei