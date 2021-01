Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

EBERNHAHN – Unfallflucht durch 92jährigen Pkw-Fahrer – Polizei sucht die Unfallstelle

Am Samstag, 23. Januar 2021, im Laufe des späten Abends, wurde in der Ortslage Ebernhahn ein 92jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes polizeilich angetroffen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Pkw einen frischen Unfallschaden im Bereich der rechten Fahrzeugfront hatte. Der Fahrer war aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, die Unfallörtlichkeit gegenüber den eingesetzten Polizeikräften zu benennen. Es wird davon ausgegangen, dass der Pkw mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen eine Grundstücksmauer o.ä. gestoßen sein könnte und die Örtlichkeit innerhalb der Verbandsgemeinde Wirges liegen dürfte. Daher wird um Meldung von möglichen Geschädigten gebeten: Polizei Montabaur, Tel.: 02602-9226-0. Quelle: Polizei