24. Januar 2021

ALTENKIRCHEN – Sachbeschädigung durch Reifenstechen in Altenkirchen

In der Zeit von Donnerstag, 21. Januar, von 16:00 Uhr bis Samstag, 23. Januar 2021, bis 07:00 Uhr wurden an mehreren PKW eines Pflegedienstes, die ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Kumpstraße in Altenkirchen abgestellt waren, die Reifen beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Altenkirchen zu melden.