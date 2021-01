Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – Frag den Deutschlehrer – CDU-Landtagskandidat und Gymnasiallehrer Pascal Badziong bietet digitale Nachhilfetermine für Schüler/innen

Pascal Badziong ist CDU-Landtagskandidat und Lehrer sowie stellvertretender Landesvorsitzender des Deutschlehrerverbandes Rheinland-Pfalz. Wie derzeit die meisten seiner Kollegen/innen befindet sich der Deutschlehrer Badziong im Homeoffice. Jeden Tag flimmert er über die Bildschirme seiner Schüler/innen von der 5. bis 12. Klassenstufe. Seine freien Kapazitäten am Nachmittag bietet er jetzt gerne für individuelle Rückfragen an.

Homeschooling in Zeiten von Corona ist mittlerweile keine Sensation mehr. Dabei dürfte der digitale Unterricht je nach Thema und Umfang der Aufgabenstellung mal mehr und mal weniger beliebt sein. „Nicht nur wir Lehrer vermissen den direkten Austausch im Klassenraum – auch Schüler/innen geben ganz unverhohlen zu, dass sie schon gerne wieder zur Schule kommen würden“, schildert Badziong seine Erfahrungen aus dem Homeschooling-Alltag. Neben den zu „Ersatzlehrern umfunktionierten Eltern“, sind es besonders die Lernenden, die sich ihre tägliche Routine zurück wünschen.

In der Schule ist eine direkte Rückfrage jederzeit möglich. Der „digitale Klassenraum“ kann da nicht immer mithalten. Wissenslücken könnten die Folge sein. Für (Nach)hilfe ist ab sofort gesorgt. „Die Idee, ob ich am Nachmittag nicht vielleicht noch etwas Zeit als Nachhilfe für alle Interessierten hinten dran hängen könnte, kam von einigen meiner Schüler selbst“, führt der Deutschlehrer Pascal Badziong fort. Gesagt-getan! „Da mich im Vorfeld auch schon Eltern ansprachen, wie sie manch kniffelige Grammatik-Regel griffig erklären, habe ich mir überlegt, eine Sprechstunde anzubieten“, so Badziong und er bemerkt: „Das Angebot richtet sich natürlich besonders an Interessierte außerhalb meiner Schule, denn meine eigenen Schüler haben viele Gelegenheiten des Austauschs.“

Die digitalen Sprechstunden für die 5. bis 13. Klassestufe im Fach Deutsch finden am 1. Februar 2021, von 16 bis 18 Uhr und am 4. Februar 2021, von 15 bis16:30 Uhr statt. Wer Interesse hat, meldet sich per Mail an team@pascalbadziong.de. Die Einwahldaten und die genaue Uhrzeit werden vorab zugesendet.

Foto: Deutschlehrer Pascal Badziong bietet Sprechstunden für Schüler/innen oder Eltern an, um eine kleine Unterstützung im Homeschooling-Alltag zu bieten.