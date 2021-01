Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – Digitale Sprechstunde: Corona und die Folgen – CDU-Landtagskandidat Badziong hat Neuwieder Lungenfacharzt Dr. Jörg Groth eingeladen

Am 03. Februar, um 19 Uhr lädt CDU-Landtagskandidat Pascal Badziong zu einer „Digitale Sprechstunde“ im wahrsten Sinne des Wortes. Als Gast hat er den bekannten Neuwieder Lungenfacharzt, Dr. Jörg Groth, eingeladen. Hintergrundinformationen zu Covid 19, Einschätzungen und Rat gibt der Lungenspezialist im Rahmen eines Webtalks. Die kostenfreie Teilnahme nach vorheriger Anmeldung ist möglich.

Gut ein Jahr beschäftigt uns die Corona Pandemie. Im Februar des letzten Jahres hatte das damals „neuartige Coronavirus“ einen offiziellen Namen erhalten: Sars-Cov-2. Die dadurch verursachte Krankheit hat den Namen Covid-19 (COrona VIrus Disease 2019) bekommen. Wenige Wochen später hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Ausbruch der Krankheit als „internationale Gesundheitsnotlage“ eingestuft. Seit 11. März 2020 ist offiziell von einer Pandemie die Rede. Wie betrachten Mediziner diese Lungenkrankheit? Einschätzungen und Einordnungen aus medizinischer Sicht wird am Mittwoch, 03. Februar der Lungenspezialist Dr. med. Jörg Groth geben. Groth ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, Schlafmedizin, Sportmedizin und Somnologie (DGSM). Als praktizierender Facharzt mit eigener Praxis und langjähriger Tätigkeit im DRK Krankenhaus Neuwied, ist er zudem Ansprechpartner und Experte, wie Neuwied als Gesundheitsstandort aufgestellt ist. Bereits 1992 etablierte er eine „Herz-Lungen-Sportgruppe“ und übernahm 24 Jahre dessen Vorsitz. Heute steht Jörg Groth seit vielen Jahren einem der ältesten Vereine der Deichstadt vor. Er ist Vorsitzender des Lesevereins Neuwied. Der Austausch verspricht interessant zu werden.

Anmeldungen zur Teilnahme an der Videokonferenz sind bis zum Montag, 01.02.2021 möglich. Dazu per Mail an team@pascalbadziong.de eine formlose Mail schreiben. Die Einwahldaten zum Webtalk werden vorab zugesendet.