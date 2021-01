Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

STRASSENHAUS – Verkehrsunfallflucht auf der B 256

Am Donnerstagmorgen, 21. Januar 2021, ereignete sich um 07:50 Uhr auf der Bundesstraße 256 zwischen Straßenhaus und Bonefeld ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Fahrer eines Linienbusses befuhr die B 256 von Neuwied aus kommend in Fahrtrichtung Straßenhaus. Der Unfallverursacher befuhr die B 256 mit seinem LKW und Anhänger in entgegengesetzter Richtung. Circa 200 Meter vor der Einmündung zur Kreisstraße 104 (von Neuwied aus kommend) kam es zum Zusammenstoß mit den jeweiligen linken Außenspiegeln der begegnenden Fahrzeuge. Der Fahrer des unfallverursachenden LKW entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei