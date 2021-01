Veröffentlicht am 24. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Parkzeitregelung für das Parkdeck Im Buschkamp

Im städtischen Parkdeck Im Buschkamp wird die Parkdauer während der Regelgeschäftszeiten auf beiden Ebenen des Parkdecks zeitlich auf zwei Stunden begrenzt. Das Parken bleibt aber weiterhin gebührenfrei. Die neue Parkzeitregelung soll dringend benötigten Parkraum für Kunden des örtlichen Handels und andere Besucher der Wissener Innenstadt schaffen. Durch den Ausbau der Rathausstraße fallen etliche Parkmöglichkeiten im Baustellenbereich weg. Zusätzlich ist das Landes-Impfzentrum für den Landkreis Altenkirchen in den Räumlichkeiten der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen im Gebäude der Westerwald Bank eG eingerichtet. Hierfür sind 50 Stellplätze in der unteren Ebene des Parkdecks Im Buschkamp reserviert. Für Dauerparker stehen weiterhin gebührenfreie und zeitlich unbeschränkte Parkplätze zur Verfügung (so u.a. auf dem Parkplatz am Stellwerk an der Walzwerkstraße). Daneben bietet die Stadt Tagesstellplätze zur Anmietung in der unteren Ebene des Parkdecks Im Buschkamp an. Interessenten können sich an das Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung Wissen (Tel. 02742/939-0, eMail: buergerbuero@rathaus-wissen.de) wenden.