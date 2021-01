Veröffentlicht am 23. Januar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – „Wir mit ihr – Matthias Gibhardt im Gespräch mit Malu Dreyer“ – Talk mit der SPD-Spitzenkandidatin aus dem „digitalen Wohnzimmer“ in Mainz

Aufgrund der Corona-Pandemie startet die Wahlkampftour der SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer in einem digitalen Format. Statt selbst die einzelnen Wahlkreise zu besuchen, lädt Malu Dreyer die jeweiligen Landtagskandidaten zum Talk in ihr „digitales Wohnzimmer“ nach Mainz ein. Als ersten Gast begrüßt sie am 25. Januar Matthias Gibhardt, den die SPD im Wahlkreis 02 Altenkirchen ins Rennen um ein Landtagsmandat schickt.

Die digitale Veranstaltung bietet Gelegenheit, den SPD-Kandidaten Matthias Gibhardt besser kennenzulernen: Wofür steht er? Was motiviert ihn? Was will er für seine Heimatregion erreichen? Neben Themen aus dem Wahlkreis sollen auch landespolitische Aspekte diskutiert werden.

Wer beim Live-Stream dabei sein möchte, sollte sich kommenden Montag, den 25. Januar von 20.30 bis 21.30 Uhr frei halten. Einen direkten Link zur Talk-Runde aus „Malus Wohnzimmer-Studio“ finden Interessierte kurz vor Beginn der Ausstrahlung auf der Homepage der rheinland-pfälzischen SPD unter www.spd-rlp.de.

Zuschauer/innen haben zudem die Möglichkeit, sich selbst über einen Facebook-Chat einzubringen und Fragen zu stellen. Interaktiv mitmachen kann man über die Facebook-Seiten @spdrlp oder @maludreyer.

Foto: Landtagskandidat Matthias Gibhardt trifft am 25. Januar Malu Dreyer in ihrem digitalen Wohnzimmer-Studio.