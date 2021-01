Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Am Sonntag, 28. Februar, von 14 bis 15:30 Uhr findet im Haus Felsenkeller die erste Online-Lesung der „Literaturwerkstatt“ statt.

Der Arbeitskreis der Literaturwerkstatt trifft sich schon seit vielen Jahren regelmäßig im Felsenkeller. Seit Frühjahr 2019 leitet der Schriftsteller Horst Liedtke die monatlichen Treffen. Die Schreibenden tauschen sich dabei aus, üben sich im Vortragen ihrer Texte und verfeinern auf dem Weg kontinuierlich das Arbeiten mit themenbezogenen Texten. Zu den regelmäßigen Aktivitäten gehört auch die zweimal jährlich stattfindende Präsenz – Lesung. Doch nur, weil die aktuelle Pandemielage langfristige Pläne mehr als schwierig macht und momentan persönliche Treffen nicht möglich sind, stellt die Literaturwerkstatt ihre Aktivitäten nicht ein.

Gemeinsam mit dem Bildungsteam im Haus Felsenkeller hat man sich an ein Online-Format gewagt. Es wird bei dieser Veranstaltung so sein, dass unter Beachtung aller Hygienemaßnahmen eine Person Texte verschiedener Autoren vorstellt und vorträgt. Alle Literaturliebhaber/innen und Interessenten/innen sind herzlich dazu eingeladen der Lesung am heimischen Bildschirm beizuwohnen. Eine Anmeldung im Bildungsbüro ist aus Organisationsgründen notwendig. Mit erfolgter Anmeldung erhalten die Interessierten einen Einwahllink und können sich während der Lesung dem Literaturgenuss hingeben, sich nach und während der Veranstaltung online vernetzen und austauschen.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681-986412 (werktags von 9-12 Uhr) und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.