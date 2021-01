Veröffentlicht am 25. Januar 2021 von wwa

ANDERNACH – Neuer Kran für Andernacher Hafen: Lärmentwicklung möglich

Die Stadtwerke Andernach haben Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig und Nina Porz, die Leiterin des Stadtbauamts, darüber informiert, dass in Kürze die Arbeiten zum Aufbau eines zweiten Containerkrans im Andernacher Hafen beginnen. Die ersten Sondertransporte treffen dort in der Nacht auf Mittwoch, 27. Januar, ein. Entladung, Zwischenlagerung und Vormontage des Krans finden auf dem Südkai des Hafenbeckens, westlich der Lagerhalle, statt. Anlieferung sowie Be- und Entladung der Bauteile des neuen Containerkrans sorgen dafür, dass es gelegentlich auch nachts zu Fahrzeugbewegungen und Beleuchtung auf dem Hafengelände kommen kann. Die eigentlichen Montagearbeiten finden in der Regel am Tag statt. Ende Februar, Anfang März sollen die vormontierten Teile zum endgültigen Standort transportiert werden, die Inbetriebnahme des Krans ist für Mitte des Jahres geplant. Die Verwaltung bittet vor allem die Anwohner in Irlich und Feldkirchen um Verständnis für die Aktionen am anderen Rheinufer.