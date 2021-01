Veröffentlicht am 24. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – 32jähriger Mann in Koblenz unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, 21. Januar 2021, gegen 16.00 Uhr, wurde ein Pkw in der Douquestraße in Koblenz angehalten und kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Weiterhin war er nicht im Besitz einer deutschen Fahrerlaubnis. Es folgte eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens. Quelle: Polizei