Veröffentlicht am 24. Januar 2021 von wwa

SELBACH – Verkehrsunfall in Selbach

Am Freitagvormittag, 22. Januar 2021, gegen 10:10 Uhr, befuhr eine 77jährige Fahrzeugführerin eines Opel Meriva die ansteigende Gartenstraße in Selbach aus Richtung Kirchstraße kommend. Eine 26jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Fiat die Gartenstraße in entgegengesetzter Richtung. Bei dem Durchfahren einer scharfen Rechtskurve erkannte die 77jährige den entgegenkommenden PKW. Eigenen Angaben zufolge erschrak sie sich durch den plötzlich auftauchenden entgegenkommenden PKW derart, dass sie die Bremse und das Gaspedal verwechselte. Die 26jährige erkannte die Situation und versuchte durch Ausweichen und Abbremsen ihres Pkw einen Unfall zu vermeiden. Dennoch kollidierte die 77jährige mit dem nunmehr stehenden Pkw der 26jährigen. Dabei wurde auch noch die Schutzplanke und ein dahinter befindliches Verkehrszeichen beschädigt. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von 8.500 Euro. Quelle und Foto: Polizei