Veröffentlicht am 24. Januar 2021 von wwa

ELGERT – Mofafahrer bei Verkehrsunfall auf der L 268 schwer verletzt

Am Donnerstagabend, 21. Januar 2021, befuhr ein 32jähriger Mann mit seinem Mofa (25km/h) in der Ortslage Elgert die Landesstraße 268 in Richtung Dierdorf. An einer Engstelle stürzt der Fahrer aus bisher nicht geklärter Ursache und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Mofa entstand Totalschaden. Quelle: Polizei