Veröffentlicht am 24. Januar 2021 von wwa

KIRCHEN – Wendemanöver auf der L 280 führte zum Verkehrsunfall

Am Mittwochnachmittag, 20. Januar 2021, gegen 16:30 Uhr befuhren ein 60jähriger, ein 28jähriger Fahrer und eine 23jährige Fahrerin die L 280 in Richtung Niederfischbach. Im Verlauf der Strecke wendete der vorausfahrende 60jährige Fahrer plötzlich, indem er eine Verkehrsinsel umfuhr. Die nachfolgenden jungen Fahrzeugführer/in mussten infolge dieses unvorhersehbaren Fahrmanövers abrupt abbremsen und kollidierten miteinander. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 2.000 Euro. Quelle: Polizei