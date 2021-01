Veröffentlicht am 23. Januar 2021 von wwa

DATTENBERG – Verkehrsunfallflucht in Dattenberg

Im Zeitraum vom Montag, 18. bis Mittwoch, 20. Januar 2021, zwischen 18:00 und 18:00 Uhr wurde auf dem Marktplatz in Dattenberg ein geparkter Pkw beschädigt. Bei der Unfallaufnahme wurde an dem beschädigten Pkw roter Lackabrieb gesichert. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Linz unter 02644/9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei