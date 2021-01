Veröffentlicht am 23. Januar 2021 von wwa

DIERDORF – Metalltür eines Gartenhauses in Dierdorf beschädigt

Im Zeitraum von Montag, 18. bis Donnerstag, 21. Januar 2021, hat ein unbekannter Täter mit einem Fußtritt die mit einem Vorhängeschloss gesicherte Metalltür eines Gartenhauses beschädigt. Das Gartenhaus befindet sich auf einem nicht umfriedeten Grundstück in der Raubacher Straße in Dierdorf. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei