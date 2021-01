Veröffentlicht am 23. Januar 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Umgestürzte Bäume auf der L 254

Am frühen Donnerstagmorgen, 21. Januar 2021, wurden der Polizei in Linz mehrere umgestürzte Bäume auf der L 254 zwischen Weißfeld und St.-Katharinen in der Gemarkung Bad Hönningen gemeldet. Die alarmierte Feuerwehr Bad Hönningen nahm sich der Gefahrenstelle an und beseitigte die Hindernisse. Zu einem Schadeneintritt kam es nicht. Quelle: Polizei