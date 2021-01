CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – 21 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall im Landkreis Altenkirchen

Veröffentlicht am 22. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Ein weiterer Todesfall im Kreis Altenkirchen – Gesundheitsamt meldet erneut 21 neue Infektionen

Am Freitagnachmittag, 22. Januar 2021, um 14 Uhr informiert die Kreisverwaltung über einen weiteren Todesfall im Verlauf der Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Eine 84jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Kirchen ist verstorben. Damit steigt die Zahl der kreisweit mit oder an Corona gestorbenen Menschen auf 43. Die weiteren tagesaktuellen Zahlen zur Pandemie im Kreis: Wie am Vortag gibt es 21 Neuinfektionen. Damit sind insgesamt bislang 2.064 Menschen im Kreis positiv auf eine Infektion getestet worden, 1.841 sind geheilt. Aktuell infiziert sind nun kreisweit 180 Personen, stationär behandelt werden 19. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz für den Kreis mit 52,0 an. Für ganz Rheinland-Pfalz wird ein Wert von 100,1 ausgewiesen.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.064

Steigerung zum 20. Januar: +21

Aktuell Infizierte: 180

Geheilte: 1.841

Verstorbene: 43/+1

in stationärer Behandlung: 19

7-Tage-Inzidenz: 52,0

Im Impfzentrum Wissen geimpft: 1.680

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 727/+5

Betzdorf-Gebhardshain: 393/+3

Daaden-Herdorf: 251/+2

Hamm: 156/+1

Kirchen: 331/+9

Wissen: 206/+1