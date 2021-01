CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Ein weiterer Todesfall im Kreis Altenkirchen – 21 neue Corona-Infektionen

Veröffentlicht am 21. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Ein weiterer Todesfall im Kreis Altenkirchen – 21 neue Corona-Infektionen

Mit Stand von Donnerstagnachmittag, 21. Januar 2021, um 14.30 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Kreises Altenkirchen aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Corona-Pandemie: Demnach gibt es im Kreis einen weiteren Todesfall: 21 neue Corona-Infektionen, eine 88jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld ist verstorben.

21 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus weist die Corona-Statistik zudem für Donnerstag aus. Insgesamt sind damit im Kreisgebiet bislang 2.043 Menschen positiv auf eine Infektion getestet worden, 1.835 sind geheilt. Aktuell infiziert sind nun kreisweit 166 Personen, stationär behandelt werden 17 Frauen und Männer aus dem Kreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz für den Kreis mit 55,9 an. Für ganz Rheinland-Pfalz wird ein Wert von 100,0 ausgewiesen.

Angesichts der neuerlichen Beschlüsse von Bund und Ländern zur Shutdown-Verlängerung bis Mitte Februar bleibt die Kreisverwaltung für den Publikumsverkehr weiter geschlossen. Der Zugang zur Kreisverwaltung ist weiterhin nach vorheriger Terminabsprache möglich. Besucher werden aufgefordert, so genannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen. Empfohlen wird allerdings allen Bürgerinnen und Bürgern, zu prüfen, ob der Besuch des Kreishauses derzeit zwingend nötig ist. Wenn Anliegen telefonisch, per E-Mail oder per Post erledigt werden können, soll die Bevölkerung diese Möglichkeit nutzen. Die KFZ-Zulassungsstelle ist ebenfalls erreichbar, sie hat ihren Service seit Mitte Dezember 2020 komplett auf Terminvergabe umgestellt. Termine lassen sich telefonisch (02681-812363) und online vereinbaren (https://timeacle.com/business/index/id/1672).

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März 2020 kreisweit Infizierten: 2.043

Steigerung zum 20. Januar: +21

Aktuell Infizierte: 166

Geheilte: 1.835

Verstorbene: 42/+1

in stationärer Behandlung: 17

7-Tage-Inzidenz: 55,9

Im Impfzentrum Wissen geimpft: 1.540

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 722/+10

Betzdorf-Gebhardshain: 390/+4

Daaden-Herdorf: 249/+2

Hamm: 155/+1

Kirchen: 322/+1

Wissen: 205/+3