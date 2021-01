Veröffentlicht am 21. Januar 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Fallschirmjäger unterstützen jetzt das Gesundheitsamt Altenkirchen

„Wachwechsel“ in Altenkirchen: Seit Ende Oktober 2020 waren vier Soldaten und eine Soldatin des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein beim Kreisgesundheitsamt in Altenkirchen eingesetzt. Sie wurden in der letzten Woche durch fünf Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken abgelöst, die nun das Team des Gesundheitsamtes bei der Kontaktermittlung und Kontaktnachverfolgung zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterstützen.

Landrat Dr. Peter Enders und Gesundheitsamtsleiter Heinz-Uwe Fuchs bedankten sich für die bisherige Unterstützung durch die Bundeswehr, insbesondere Oberstleutnant der Reserve Hans-Jürgen Merten vom Kreisverbindungskommando der Bundeswehr für die Vorbereitung dieses Einsatzes. Enders, selbst ehemaliger Berufssoldat, begrüßte es ausdrücklich, dass die Bundeswehr angesichts der Pandemie flexibel reagiere und diese Amtshilfe ermögliche.

Foto: Das Kreisgesundheitsamt Altenkirchen wird jetzt durch Soldaten des Artillerielehrbataillons 345 aus Idar-Oberstein unterstützt. Landrat Dr. Peter Enders (hintere Reihe, Mitte) und Gesundheitsamtsleiter Heinz-Uwe Fuchs (hintere Reihe, links) sowie Oberstleutnant der Reserve Hans-Jürgen Merten (hintere Reihe, rechts) vom Kreisverbindungskommando begrüßten die neuen Kräfte im Kreishaus. (Foto: Kreisverwaltung)