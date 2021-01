Veröffentlicht am 22. Januar 2021 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen

Am Montagmittag, 18. Januar 2021, gegen 13:18 Uhr befuhr ein 47jähriger Fahrzeugführer mit seinem Transporter Daimler-Benz Vito rückwärts die Straße Am Acker und beabsichtigte über den abgesenkten Bordstein in die Marktstraße einzubiegen. Dabei übersah er den Subaru Forester eines 83jährigen Fahrzeugführers, der die Marktstraße aus Richtung Altstadtkreisel kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei circa 8.000 Euro Sachschaden entstand. Quelle: Polizei