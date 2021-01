Veröffentlicht am 21. Januar 2021 von wwa

LINZ am RHEIN – Verkehrsunfallflucht in Linz geklärt

Am Montagnachmittag, 18. Januar 2021, beschädigte ein Pkw-Fahrer beim Rangieren am Parkplatz des Krankenhauses in Linz einen Begrenzungsstein und die Schranke an der Parkplatzausfahrt. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, konnte aber durch aufmerksame Zeugen durch die Polizei ermittelt werden. Bei dem Unfallflüchtigen handelte es sich um einen 56jährigen Mann aus dem Wiedtal. Quelle: Polizei