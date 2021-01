Veröffentlicht am 21. Januar 2021 von wwa

ARIENDORF – Verkehrsunfallflucht durch LKW im Begegnungsverkehr auf der B 42

Am Dienstagmorgen, 19. Januar 2021, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der B 42 zu einem sogenannten Spiegelunfall zwischen zwei LKW im Begegnungsverkehr in Höhe der Ortschaft Ariendorf. Der in Fahrtrichtung Linz fahrende LKW dürfte hierbei über die Fahrbahnmitte gekommen sein, sodass es an den jeweiligen Außenspiegeln zum Zusammenstoß kam. Ein dritter hinter dem in Fahrtrichtung Neuwied fahrenden LKW erlitt aufgrund von fliegenden Fahrzeugteilen ebenfalls einen Sachschaden an seinem Fahrzeug.

Die Polizei bittet den verantwortlichen Fahrzeugführer des in Fahrtrichtung Linz fahrenden LKW sich bei der Polizei in Linz zu melden. Weiter werden auch Hinweise durch Zeugen zum Unfallverursacher/-hergang unter der Telefonnummer 02644-943-0 erbeten. Quelle: Polizei