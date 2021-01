Veröffentlicht am 20. Januar 2021 von wwa

ST KATHARINEN – Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen

Am Montagmorgen, 18. Januar 2021, wurde der Polizei in Linz eine Verkehrsunfallflucht in St. Katharinen angezeigt. Die Geschädigte parkte ihren Pkw in der Steinshardter Straße und bemerkte gegen 09:30 Uhr, dass ein unbekannter Pkw das geparkte Fahrzeug touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Hinweise erbittet die PI Linz unter 02644/9430 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei