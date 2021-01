Veröffentlicht am 20. Januar 2021 von wwa

KROPPACH – B 414 nach umgekipptem Lkw für mehrere Stunden gesperrt

Am Montagmorgen, 18. Januar 2021, befuhr ein Lkw gegen 07.10 Uhr die B 414 aus Richtung Kroppach kommend in Richtung Hachenburg. Kurz hinter dem Bahnübergang kam der Lkw aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Straßengraben liegen. An einem Baum wurde der mitgeführte Auflieger beschädigt. Die B 414 musste zwecks Bergung des Lkw für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Quelle: Polizei