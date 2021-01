Veröffentlicht am 19. Januar 2021 von wwa

RAUBACH – Verkehrsunfallflucht in Raubach – Fahrerin eines grünen Kleinwagens gesucht

Am Montagvormittag, 18. Januar 2021, kam es um 11:43 Uhr in der Brechhofer Straße in Raubach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Zeuge beobachtete, wie die Fahrerin eines grünen Kleinfahrzeuges beim Rangieren einen Metallpfosten und eine Mülltonne beschädigte. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei