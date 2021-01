CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Acht neue Corona-Infektionen und eine 89jährige Frau verstorben

Veröffentlicht am 19. Januar 2021 von wwa

CORONA – LANDKREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 89jährige Frau in der Verbandsgemeinde Kirchen verstorben – Gesundheitsamt meldet acht Neuinfektionen am Dienstag

Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Kreis Altenkirchen bleiben auch am Dienstag, 19. Januar 2021, um 14 Uhr auf niedrigem Niveau: Nach einem Plus von fünf bestätigten positiv-Fällen am Montag meldet das Kreisgesundheitsamt am Dienstag acht neue Fälle. Allerdings gibt es auch einen weiteren und damit kreisweit den 40. Todesfall im Verlauf der Pandemie zu verzeichnen: In der Verbandsgemeinde Kirchen verstarb eine 89jährige Frau.

Insgesamt sind im Kreisgebiet bislang 2.005 Menschen positiv auf eine Infektion getestet worden, 1.806 sind geheilt, aktuell infiziert sind 159. Stationär behandelt werden aktuell 14 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis Altenkirchen fällt am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz leicht auf 82,3. Für ganz Rheinland-Pfalz wird ein Wert von 100,4 berechnet.

Die aktualisierte Corona-Statistik für den Kreis Altenkirchen im Überblick

Zahl der seit Mitte März kreisweit Infizierten: 2.005

Steigerung zum 18. Januar: +8

Aktuell Infizierte: 159

Geheilte: 1.806

Verstorbene: 40/+1

in stationärer Behandlung: 14

7-Tage-Inzidenz: 82,3

Im Impfzentrum Wissen geimpft: 1250

Der Überblick nach Verbandsgemeinden

Altenkirchen-Flammersfeld: 711/+1

Betzdorf-Gebhardshain: 383/+6

Daaden-Herdorf: 245

Hamm: 151

Kirchen: 319/+1

Wissen: 196