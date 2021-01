Veröffentlicht am 19. Januar 2021 von wwa

MAINZ – Erklärung des AfD-Landesvorsitzenden Michael Frisch zur Wahl von Armin Laschet

Zur Wahl von Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU erklärt der Landesvorsitzende der rheinland-pfälzischen AfD Michael Frisch (MdL): „Mit dieser Wahl hat sich die CDU gegen den Willen ihrer eigenen Basis dafür entschieden, den verhängnisvollen Merkel-Kurs weiter fortzusetzen. Armin Laschet war in der Vergangenheit stets ein treuer Diener seiner Kanzlerin und er wird deren Anbiederung an den linksgrünen Zeitgeist konsequent weiter verfolgen. Damit aber entfernt sich die CDU immer mehr von ihrem ursprünglichen Profil als konservative Volkspartei hin zu einem Beliebigkeitsverein zum Zwecke des Machterhalts. Bereits im Herbst diesen Jahres wird sie in einer grün-schwarzen Koalition endgültig all jene Werte verraten, für die die Union einmal gestanden hat.

Für bürgerlich-konservative Wähler ist diese Partei keine Option mehr. In der Laschet-CDU gibt es keine Zukunft für sie. Dies gilt insbesondere für die Werteunion, die bereits in den vergangenen Jahren ohne jeden Einfluss war und nur noch als konservatives Feigenblatt diente. Ich lade alle enttäuschten CDU-Wähler und Mitglieder ein, sich der einzigen konservativen, freiheitlichen und patriotischen Partei anzuschließen, die es noch gibt. Nur in und mit der AfD kann es gelingen, die Gefahren abzuwehren, die unserem Land in den nächsten Jahren von einer grün-schwarzen Regierung drohen. Wenn das Bürgertum jetzt wieder einmal versagt, steht Deutschland eine düstere Zukunft bevor“ so Frisch abschließend.