Veröffentlicht am 19. Januar 2021 von wwa

REGION – Digitale Diskussionsveranstaltung der CDU zur Bildungspolitik

Der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz für die kommende Landtagswahl Christian Baldauf und der Landtagskandidat im Wahlkreis 2 Dr. Matthias Reuber laden Schüler, Eltern, Lehrer und alle interessierten Bürger zu einer digitalen Diskussionsveranstaltung über die Bildungspolitik ein.

„Wir benötigen gute und zeitgemäße Schulen mit einem sinnvollen Digitalisierungskonzept. Gerne möchten wir mit Ihnen ins Gespräch kommen und Ideen für die Zukunft unserer Schulen mit Ihnen austauschen.“, so der Landtagskandidat Matthias Reuber. Die Diskussionsrunde wird am 27.01. um 18 Uhr als Videokonferenz stattfinden. Die Anmeldung zur Veranstaltung erfolgt mit einer E-Mail an kontakt@matthias-reuber.de. Teilnehmer bekommen dann eine E-Mail mit den Einwahldaten für die Videokonferenz zurückgesendet.