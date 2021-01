Veröffentlicht am 17. Januar 2021 von wwa

DAADEN – Sachbeschädigung an PKW in Daaden

Im Zeitraum 07. bis 14. Januar 2021 wurde an einem in der Mittelstraße abgestellten weinroten Ford Fiesta die Frontscheibe durch unbekannte Täter beschädigt. Der Schaden wurde erst nach Abschmelzen des Schnees von der Eigentümerin bemerkt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter der Rufnummer 02741 – 926 0. Quelle: Polizei