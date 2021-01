Veröffentlicht am 17. Januar 2021 von wwa

ASBACH – Sachbeschädigung an Bagger in Asbach

In der Zeit vom 13. bis zum 15. Januar 2021 wurden auf einem Feldweg am Strandbad in Asbach an einem abgestellten Bagger die Scheiben eingeworfen. Nach Spurenlage, so die Polizei, dürfte es sich bei den Verursachern um Kinder gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei