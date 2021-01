Veröffentlicht am 17. Januar 2021 von wwa

HEDDESDORF – Zeugensuche der Polizei nach Pkw-Aufbruch in Heddesdorf

In der Nacht von Samstag, 16. auf Sonntag, 17. Januar 2021, kam es im Bereich der Parkplätze am Kirchplatz, Peter-Siemeister-Straße in Neuwied-Heddesdorf, zu einem Einbruchdiebstahl aus einem dort geparkten schwarzen Honda. Der unbekannte Täter schlug oder warf eine Fensterscheibe an dem Fahrzeug ein und entwendete mehrere Gegenstände. Gesucht werden Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Geräusche oder Personen im Bereich der benannten Örtlichkeit wahrgenommen haben. Die sachdienlichen Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Neuwied unter 02631/878-0 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de entgegengenommen. Quelle: Polizei