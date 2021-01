Veröffentlicht am 17. Januar 2021 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl von Kennzeichen eines geparkten Fahrzeuges in Hachenburg

In der Zeit vom Samstag, 16., von 16:00 Uhr bis Sonntag, 17. Januar 2021, bis 09:00 Uhr, kam es zum Diebstahl beider Kfz-Kennzeichenschilder von einem geparkten Jeep in Hachenburg. Das Fahrzeug stand geparkt in Hachenburg im Bereich des Cadillac-Museums. Die Polizei Hachenburg bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im o.a. Tatzeitraum unter der Rufnummer 02662-95580. Quelle: Polizei