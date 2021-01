Veröffentlicht am 16. Januar 2021 von wwa

ALTENKIRCHEN – Ein neuer Vortragsabend aus dem Bildungsprogramm des Haus Felsenkeller steht in den Startlöchern

Unter dem Titel „Armut – Mehr als Konsumverzicht“ ist am Donnerstag, 4. Februar, von 18 bis 20 Uhr, dieser Informationsabend geplant. Ein entsprechendes Onlineangebot ist in Arbeit.

Hans Röhrig, Vorstandsmitglied bei DIE LINKE (Kreisverband Altenkirchen) und dort Beauftragter für Soziales, wird durch den Abend leiten. Er selbst ist von Armut betroffen und engagiert sich ehrenamtlich in sozialen Bereichen. Er wird sich unter anderem mit Fragen wie „Was sind Erscheinungsformen von Armut und wie spiegeln sich diese auch in Deutschland wider?“ beschäftigen. Denn auch wenn bei uns im „reichen“ Westen, Bilder von Armut gerne verdrängt oder mit weit entfernten Erdteilen assoziiert werden, so gibt es diese auch bei uns.

Es werden also unterschiedliche Ausprägungen von Armut aufgezeichnet – sei es Hunger oder Wassermangel auf globaler Ebene oder zum Beispiel Altersarmut auf nationaler Ebene. Zudem wird an diesem Abend diskutiert, wo es am meisten kriselt oder wie der Wohlstand gerecht verteilt werden könnte. Alle InteressentInnen sind dazu eingeladen, sich diesen politischen, aufschlussreichen Vortrag anzuhören und anschließend gemeinsam darüber zu diskutieren. Der Kostenbeitrag beträgt 5€. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Präsenzveranstaltung nicht denkbar sein wird, arbeitet das Bildungsteam im Haus Felsenkeller momentan daran, den Vortrag online anzubieten. Interessenten mögen sich gern melden.

Weitere Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller: Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder auf www.haus-felsenkeller.de.