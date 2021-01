Veröffentlicht am 16. Januar 2021 von wwa

DREIFELDEN – Rettungseinsatz stellt sich glücklicherweise als Falschalarm raus

Durch einen Passanten wurde am Samstagmittag, 16. Januar 202, eine augenscheinlich hilflose Person im Haiden-Weiher, einem der Seen der Westerwälder Seenplatte, in Dreifelden, Ortsteil Seeburg, gemeldet. Zunächst musste davon ausgegangen werden, dass eine Person auf dem Weiher im Eis eingebrochen sein könnte. Daher wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass es sich um einen Ballon handelte, der von Weitem zunächst nicht als solcher identifiziert worden war. Die Feuerwehren Hachenburg, Steinebach und Dreifelden waren mit Rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Quelle: Polizei