MÖRSBACH – Kaminbrand in Mörsbach Die Freiwilligen Feuerwehren Kroppach, Giesenhausen, Heimborn und Mörsbach, die in einer Alarmierungsgemeinschaft zusammengeschlossen sind, wurden am Samstagnachmittag, 16. Januar 2021, per Sirene zu einem Kaminbrand nach Mörsbach beordert. Betroffen war ein Wohnhaus mitten im Dorf. Kurz nach dem Eintreffen der heimischen Wehrleute war auch die Hachenburger Drehleiter vor Ort. Vom Korb aus machten zwei Feuerwehrleute den Kamin frei. Personen sind nicht zu Schaden gekommen; ob Sachschaden entstanden ist, kann noch nicht gesagt werden. Im Einsatz waren 37 Feuerwehrkräfte, dazu der Wissener Rettungswagen und die Polizei. (bt) Foto: B. Theis