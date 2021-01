Veröffentlicht am 16. Januar 2021 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfallflucht in Koblenz

Am Freitagmittag, 15. Januar 2021, gegen 13.45 Uhr, hat ein dunkelgrauer Kleinwagen beim Wenden in Höhe der Saurbornstraße 3, Koblenz, einen geparkten schwarzen Audi Q2 an der Fahrertür beschädigt. Die Unfallverursacherin hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Fahrerin des Kleinwagens kann wie folgt beschrieben werden: 25 bis 30 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, trug Brille, braune Haare zum Zopf gebunden. Die Polizei bittet weitere Unfallzeugen, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1, Tel. 0261/1032510, zu melden. Quelle: Polizei