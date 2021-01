Veröffentlicht am 15. Januar 2021 von wwa

URBACH – Flüchtige Täter nach vermutlichen Einbruchsversuch bei einer Firma im Industriegebiet Urbach

Am Freitag, 15. Januar 2021, gegen 00:53 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis von maskierten Personen, die sich auf einem Betriebsgelände im Industriegebiet Am Kimmel in Urbach aufhielten. Vor dem zügigen Eintreffen der ersten Funkstreifenwagenbesatzungen waren die verdächtigen Personen bereits geflüchtet.

Bei der groß angelegten Fahndung, unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und Diensthund, konnten die Täter nicht gestellt werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass die Täter vermutlich zu Fuß in Richtung des Autobahnparkplatzes der Raststätte Urbacher Wald geflüchtet sind.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei ist nichts von dem Betriebsgelände entwendet worden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei