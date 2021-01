Veröffentlicht am 15. Januar 2021 von wwa

NEUWIED – OBERHONNEFELD – SPD Neuwied bietet ehrenamtlichen Fahrservice zum Impfzentrum nach Oberhonnefeld an

Senioren/innen, die einen Impftermin erhalten haben, aber nun vor der Schwierigkeit stehen, das Impfzentrum in Oberhonnefeld zu erreichen, bietet die SPD Neuwied einen Fahrservice von Neuwied inkl. aller Stadtteile an. „Gerne unterstützen wir Menschen, die nicht mobil sind bzw. keine Möglichkeit haben nach Oberhonnefeld zu kommen. Wir möchten einen Beitrag leisten, damit die Impfungen weiter reibungslos vorangehen können. Wir werden versuchen Termine möglich zu machen und den älteren Menschen damit eine Sorge zu nehmen“, erklärt Lana Horstmann für die Neuwieder SPD. Darüber hinaus besteht natürlich weiterhin das Angebot von Sven Lefkowitz bei der Unterstützung zur Terminvergabe „Das Impfzentrum arbeitet auf Hochtouren, ein wichtiger Schritt für die Eindämmung der Corona-Pandemie. Gerne tragen wir somit unseren Teil für den Erfolg beim Impfablauf bei.“ so Sven Lefkowitz abschließend.

Telefonische Absprache immer montags von 13 bis 15 Uhr und dienstags von 14 bis 15 Uhr unter 0171-5375203 oder durchgehend unter info@spd-lanahorstmann@gmx.de.